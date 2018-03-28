В Миассе полиция задержала мужчину ограбившего своего коллегу

В дежурную часть ОМВД России по городу Миассу поступило заявление от местного жителя, 1963 года рождения, являющегося работником одного из предприятий города. Мужчина сообщил полицейским, что из его шкафчика на работе неизвестным похищены денежные средства в сумме 17 000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Миассу задержан работник данного предприятия — мужчина, 1994 года рождения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время задержанный находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.