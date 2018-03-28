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Оренбуржец осужден за нарушение половой неприкосновенности ребенка
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Оренбуржец осужден за нарушение половой неприкосновенности ребенка 

ProOren 52 минуты назад
В Оренбургской области суд признал виновным 47-летнего мужчину, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки.
Как сообщает областной Следственный комитет, преступление было совершено в декабре 2017 года. Фигурант, будучи пьяным и находясь в одном из общежитий Оренбурга, совершил преступлении против половой неприкосновенности ребенка.
В полицию обратилась мать ребенка, которая и сообщила о преступлении. Подозреваемого сразу же удалось задержать. Он нигде не работает, женат, имеет ребенка. Свою вину мужчина не признал.
Однако собранные следствием доказательства убедили судью в виновности оренбуржца. Он приговорен к 8,5 годам лишения свободы и штрафу 10 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
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