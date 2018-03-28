Оренбуржец осужден за нарушение половой неприкосновенности ребенка

Оренбургской области суд признал виновным 47-летнего мужчину, который обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Как сообщает областной Следственный комитет, преступление было совершено в декабре 2017 года. Фигурант, будучи пьяным и находясь в одном из общежитий Оренбурга , совершил преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

В полицию обратилась мать ребенка, которая и сообщила о преступлении. Подозреваемого сразу же удалось задержать. Он нигде не работает, женат, имеет ребенка. Свою вину мужчина не признал.

Однако собранные следствием доказательства убедили судью в виновности оренбуржца. Он приговорен к 8,5 годам лишения свободы и штрафу 10 000 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.