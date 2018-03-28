В Бурятии осужден глава отдела ФССП, передавший арестованный автомобиль должника своему родственнику

Суд Бурятии оставил без изменений приговор, вынесенный по уголовному делу, возбужденному в отношении 36-летнего начальника Советского районного отдела Федеральной службы судебных приставов Василия Манханова. Он признан виновным в превышении должностных полномочий: чиновник ездил на арестованном транспортном средстве, а потом и вовсе передал его в пользование своей родне.

В соответствии с приговором российской Фемиды, который осужденный безуспешно пытался обжаловать, ему запрещено занимать должности в системе правоохранительных органов и органов государственной власти сроком на 3 года. В настоящий момент Манханов по-прежнему работает в руководстве ФССП, но на другой должности. В связи со вступлением приговора в законную силу чиновник «одлежит немедленному увольнению», сообщает

официальный сайт

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2015 года судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства изъял у местного жителя, не возвращавшего банку полученный кредит, автомобиль марки Toyota Corona. Машина подлежала передаче на специализированную стоянку для последующего определения ее рыночной стоимости и продажи.

Но начальник Советского районного отдела судебных приставов Василий Манханов, угрожая увольнением подчиненному сотруднику, забрал у него изъятую иномарку и ключи. Затем предприимчивый чиновник в течение полугода использовал отнятую за долги «тойоту» в личных целях. После этого он отдал машину родственнику, который также ездил на ней еще четыре месяца.

"Однажды мужчина, у которого был изъят автомобиль, увидел свою машину на дороге. Ею управлял незнакомый человек. Также ему, как собственнику, поступали требования об оплате штрафов за нарушения ПДД за тот период, когда машина должна была находиться на стоянке", — говорится в пресс-релизе.

Должник обратился в службу собственной безопасности ФССП с жалобой. После проведения проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").