В Дагестане задержана сообщившая о ложной угрозе взрыва в колледже

Дагестане полицейские задержали девушку, которая подозревается в сообщении о ложном минировании колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Поступил звонок, что один из колледжей в Махачкале заминирован. Срочно выехала полиция и «скорая». После проверки взрывотехники и кинологи заявили о том, что ничего опасного не найдено», — цитирует Интерфакс представителя ведомства.

Как отмечается, в настоящее время полицейские её допрашивают.

«Сейчас она объясняет дознавателям, зачем она это сделала», — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции Ростова-на-Дону задержали мужчину, который сообщил о ложном минировании нескольких школ.