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В Дагестане задержана сообщившая о ложной угрозе взрыва в колледже
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Дагестане задержана сообщившая о ложной угрозе взрыва в колледже 

RT на русском 40 минут назад
В Дагестане полицейские задержали девушку, которая подозревается в сообщении о ложном минировании колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
«Поступил звонок, что один из колледжей в Махачкале заминирован. Срочно выехала полиция и «скорая». После проверки взрывотехники и кинологи заявили о том, что ничего опасного не найдено», — цитирует Интерфакс представителя ведомства.
Как отмечается, в настоящее время полицейские её допрашивают.
«Сейчас она объясняет дознавателям, зачем она это сделала», — добавил собеседник.
Ранее стало известно, что сотрудники полиции Ростова-на-Дону задержали мужчину, который сообщил о ложном минировании нескольких школ.
Также URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.
RT на русском: последние новости
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