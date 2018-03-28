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В Татарстане раскрыли убийство банкира в поселке Константиновка
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Татарстане раскрыли убийство банкира в поселке Константиновка 

АиФ Казань 54 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Следователи раскрыли убийство банкира в подъезде одного из домов поселка Константиновка, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По подозрению в убийстве задержали 27-летнего Андрея Мархачева и 34-летнего Азата Садрутдинова (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Обоим предъявили обвинение в разбое, Садрутдинову еще в убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, 18 декабря потерпевший с супругой приехали к дому по ул. Интернациональной на автомобиле Audi. В подъезде их ждали двое мужчин в масках, вооруженных пистолетом ПСМ и травматическим оружием. Увидев супружескую пару, злоумышленника несколько раз выстрелили в потерпевшего, затем отобрали у него портфель, в котором лежали 2 млн рублей, и скрылись. От огнестрельных ранений спины и бедра 58-летний мужчина скончался.
В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что летом 2017 года обвиняемые узнали, что потерпевший занимался незаконной банковской деятельностью по обналичиванию денег. Затем, выяснив, когда у него в руках будет крупная сумма денег, они приняли решение о нападении. Следователи также предполагают, что злоумышленники могут быть причастны к похищению 51-летнего мужчины.
АиФ Казань: последние новости
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