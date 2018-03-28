В Амурской области осуждены двое местных жителей за совершение 25 преступлений, связанных с кражами из автомобилей и гаражей, угонами и…

Приговором Завитинского районного суда осуждены двое жителей г. Завитинска , 24 и 25-ти лет. Они признаны виновными в 19 кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, 5 угонах автомобилей, совершённых группой лиц по предварительному сговору, а также умышленном повреждении чужого имущества, повлекшим причинение значительного ущерба.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Завитинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий в августе 2017 года задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении серии преступлений на территории г. Завитинска. В ходе предварительного следствия сотрудниками ОМВД собраны необходимые доказательства вины обоих фигурантов в 25 преступных деяниях. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

В ходе следствия и суда установлено, что данные граждане в ночное время проникали в помещения гаражей и припаркованные у многоквартирных домов автомобили, и похищали предметы, представляющие ценность — компрессоры, видеорегистраторы, автозапчасти и другое имущество. Всего из вменяемых им 19-ти краж, в трёх случаях злоумышленникам не удалось ничего похитить, так как они, вскрыв автомобиль, убегали от звука сработавшей сигнализации.

Кроме того, они совершили 5 угонов автомобилей, 3 из которых им удалось завершить до конца и угнать стоявшие около домов автомобили, а 2 — окончились покушением, поскольку автомобили находились в нерабочем состоянии.

Также установлено, что данные граждане умышлено повредили автомобиль, принадлежащий знакомой девушке. Они бросили в машину кусок кирпича и фрагмент бетона, чем причинили потерпевшей ущерб на сумму 7500 рублей.

Всего в результате преступлений потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 180 тыс. рублей.