Ещё
В Зеленогорске полиция обнаружила мастерскую по изготовлению бомб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Зеленогорске полиция обнаружила мастерскую по изготовлению бомб 

Ivyborg.ru 59 минут назад
В Зеленогорске полиция нашла дома у 17-летнего юноши мастерскую по изготовлению взрывчатых веществ, сообщают «Питерские заметки».
Сотрудники полиции нагрянули в одну из квартир дома на улице Кузнечной и нашли там 3 самодельных зажигательных устройства с запалом и химические реактивы для изготовления СВУ.
Кроме того, в помещении были обнаружены ружьё и 35 боеприпасов.
Школьник попал в поле зрения правоохранительных органов при обработке информации по незаконному обороту оружия
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Ivyborg.ru: последние новости
Ответы на главные вопросы о трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" В Петербурге ФСБ провела очередной обыск церкви саентологов СК возбудил дело против украинского блогера, распространившего ложную информацию о погибших в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово470
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев115
Умер Виктор Калашников29
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово140
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1097
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение