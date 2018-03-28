В Зеленогорске полиция обнаружила мастерскую по изготовлению бомб

В Зеленогорске полиция нашла дома у 17-летнего юноши мастерскую по изготовлению взрывчатых веществ, сообщают «Питерские заметки».

Сотрудники полиции нагрянули в одну из квартир дома на улице Кузнечной и нашли там 3 самодельных зажигательных устройства с запалом и химические реактивы для изготовления СВУ.

Кроме того, в помещении были обнаружены ружьё и 35 боеприпасов.

Школьник попал в поле зрения правоохранительных органов при обработке информации по незаконному обороту оружия