На пенсионерку из Бутырки завели уголовное дело за опасным алкоголем

Саратовской области под суд попала 78-летняя жительница Лысогорского района. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном СУ СКР, в мужской праздник, 23 февраля, пенсионерка из села Бутырки решила поправить материальное положение незаконным путем — продав спиртное незнакомцу.

Не выходя из дома она продала жителю бутылку водки, в которой эксперты обнаружили нарушения требованиям безопасности жизни и здоровья. Свою вину «самогонщица» признала, и за продажу опасного пойла ответит по уголовной статье. Дело попало в суд.