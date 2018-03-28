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На пенсионерку из Бутырки завели уголовное дело за опасным алкоголем
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На пенсионерку из Бутырки завели уголовное дело за опасным алкоголем 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области под суд попала 78-летняя жительница Лысогорского района. Как сообщили АиФ-Саратов в региональном СУ СКР, в мужской праздник, 23 февраля, пенсионерка из села Бутырки решила поправить материальное положение незаконным путем — продав спиртное незнакомцу.
Не выходя из дома она продала жителю бутылку водки, в которой эксперты обнаружили нарушения требованиям безопасности жизни и здоровья. Свою вину «самогонщица» признала, и за продажу опасного пойла ответит по уголовной статье. Дело попало в суд.
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