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Криминальный дуэт из Калуги попался на краже 15 тысяч евро у посетителя выставки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Криминальный дуэт из Калуги попался на краже 15 тысяч евро у посетителя выставки 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве задержали двух калужан, мужчину и женщину, подозреваемых в краже 15 тысяч евро у посетителя одной из московских выставок. Оба — из Калуги. Женщине 44, мужчине 53 года. Деньги они вытащили из сумки, когда их владелец на что-то отвлекся. По сообщению пресс-службы Главного управления МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Завершения следствия подозреваемые будут дожидаться за решеткой.
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