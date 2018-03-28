Криминальный дуэт из Калуги попался на краже 15 тысяч евро у посетителя выставки 

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве задержали двух калужан, мужчину и женщину, подозреваемых в краже 15 тысяч евро у посетителя одной из московских выставок. Оба — из Калуги. Женщине 44, мужчине 53 года. Деньги они вытащили из сумки, когда их владелец на что-то отвлекся. По сообщению пресс-службы Главного управления МВД России по Москве, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Завершения следствия подозреваемые будут дожидаться за решеткой.