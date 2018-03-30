За жестокое убийство матери саратовец сядет в тюрьму 

Убийца подарившей ему жизнь женщины проведет за решеткой 9,5 лет.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в СУ СК РФ по области, 5 сентября минувшего года между 49-летним Игорем Свотиным и его 82-летней матерью произошел конфликт.
— Во время ссоры сын нанес глубоко пожилой матери множественные удары ножом в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, — уточнили в Следственном комитете ужасные детали перступления.
Преступнику предъявлено обвинение в убийстве, которое суд удовлетворил. Следующие девять с половиной лет он проведет в колонии строгого режима.