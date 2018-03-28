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Орловчанка нашла сумку с 380 тысячами рублей и забрала себе
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Орловчанка нашла сумку с 380 тысячами рублей и забрала себе 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Полицейские установили подозреваемую в краже крупной суммы денег.
Неожиданная находка поджидала орловчанку в одном из торговых центров. Сумку забыл мужчина, приехавший в город погостить к знакомым. В ней было 160 тысяч рублями и иностранная валюта (220 тысяч в пересчете на нашу валюту). Как только вспомнил об оставленном имуществе, мужчина вернулся, но сумки уже не было. Ее забрала жительница Орла. Установить ее личность помогли камеры видеонаблюдения.
В беседе с полицейскими женщина заявила, что якобы хотела передать найденное администрации торгового центра, однако затем передумала и выбросила сумку.
25-летняя жительница Заводского района Орла под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Сообщение Орловчанка нашла сумку с 380 тысячами рублей и забрала себе появились сначала на РИА 57.
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