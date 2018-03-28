Орловчанка нашла сумку с 380 тысячами рублей и забрала себе

Полицейские установили подозреваемую в краже крупной суммы денег. Неожиданная находка поджидала орловчанку в одном из торговых центров. Сумку забыл мужчина, приехавший в город погостить к знакомым. В ней было 160 тысяч рублями и иностранная валюта (220 тысяч в пересчете на нашу валюту). Как только вспомнил об оставленном имуществе, мужчина вернулся, но сумки уже не было. Ее забрала жительница Орла . Установить ее личность помогли камеры видеонаблюдения. В беседе с полицейскими женщина заявила, что якобы хотела передать найденное администрации торгового центра, однако затем передумала и выбросила сумку. 25-летняя жительница Заводского района Орла под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области Сообщение Орловчанка нашла сумку с 380 тысячами рублей и забрала себе появились сначала на РИА 57.