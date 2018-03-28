Полицейские обнаружили более 900 боеприпасов у жителя Ленобласти

"Отделом дознания УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области установлено, что 31-летний ранее судимый гражданин в 2017 году незаконно приобрел и хранил оружие, а также боеприпасы к нему. В результате оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого в доме по улице Железнодорожной д. Куйвози Всеволожского района изъято три единицы оружия и более 900 единиц боеприпасов", — говорится в сообщении.

ГУ МВД в среду сообщает еще об одной опасной находке в г. Зеленогорске, находящемся в Курортном районе Санкт-Петербурга. Там оперативники уголовного розыска задержали местного жителя 2000 года рождения, у которого в ходе обыска обнаружили более 30 боеприпасов.

"26 марта 2018 года в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в квартире дома по улице Кузнечной в г. Зеленогорске Курортного района задержан гражданин 2000 года рождения, подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В ходе обыска по указанному адресу было обнаружено и изъято ружье и 35 боеприпасов", — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины также возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ.