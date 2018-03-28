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Дерзкий побег задержанного из-под стражи в США попал на видео
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дерзкий побег задержанного из-под стражи в США попал на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мужчина, доставленный стражами порядка в окружную тюрьму в штате Индиана, воспользовался моментом и вырвался на свободу, оставив полицейских «с носом».
В минувший понедельник, 26 марта, патрульные задержали 25-летнего Майкла Мальдонадо, имевшего проблемы с наркотиками и подозревавшегося в совершении ряда преступлений.
Правоохранители припарковали автомобили на стоянке, после чего оставили подопечного без присмотра.
Мальдонадо реализовал свой шанс и сбежал, выбравшись из салона машины и проскочив под закрывающимися воротами, которые через несколько секунд стали непреодолимой преградой для его конвоиров.
В итоге мужчина скрылся и впоследствии угнал автомобиль, на котором попытался покинуть зону поисков.
Как сообщает издание Chicago Tribune, примерно через сутки беглец был пойман.
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