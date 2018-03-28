На Ставрополье задержан подозреваемый в совершении мошеннических действий в крупном размере

Потерпевшие пояснили, что для осуществления ремонтных работ в принадлежащих им домовладениях пригласили малознакомого мужчину, который получил их денежные средства, однако, взятых на себя обязательств не выполнил и перестал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила 380 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 64-летний житель города Пятигорска. Злоумышленник попытался скрыться от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

Полицейские установили его местонахождение и доставили в городской отдел внутренних дел для проведения необходимых следственных действий.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.