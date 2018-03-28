Арестованы подозреваемые в расстреле 58-летнего казанца 

Сотрудники уголовного розыска МВД РТ задержали подозреваемых в убийстве 58-летнего Раиса Ахмадуллина. По версии следствия, мужчину убили 27-летний Андрей Мархачев и 34-летний Азат Садрутдинов. Как отмечается в сообщении пресс-службы, оба фигуранта уже под арестом. Обвинения им предъявили. Напомним, Раис Ахмадуллин был убит 18 декабря 2017 года. Он был расстрелян в подъезде своего дома. При себе у мужчины была сумка с деньгами. Добычей грабителей стали 2 миллиона рублей. Следствие считает, что Мархачев и Садрутдинов являются членами казанской группировки, известной вымогательством денег и так называемым «выбиванием долгов». «Чтобы изобличить их подельников и собрать доказательственную базу, оперативники установили за каждым из них круглосуточный контроль», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РТ. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что оба фигуранта могли совершить еще одно преступление — похитили 51-летнего бизнесмена в Казани. Уголовное дело по статье о похищении человека также возбуждено и расследуется. Задержали Мархачева и Садрутдинова 22 марта. Оба находятся в СИЗО решением суда.