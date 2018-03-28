«Посадили в багажник и угрожали ножом»: уфимец — о похищении ради денег

Вопиющий случай произошел в башкирской столице: средь белого дня в салон красоты ворвались парни и избили 21-летнего посетителя. Затем молодого человека погрузили в багажник и увезли в неизвестном направлении.

Как рассказал Ufa1 источник, инцидент произошел 26 марта. Несколько парней решили похитить человека, чтобы получить от него несколько сотен тысяч рублей. Они выкрали уфимца, отвезли его в квартиру одного из участников преступления. Там, угрожая ножом, вынудили пойти с ними в банк и взять кредит. Молодой человек пришел с обидчиками в банковское отделение, и, чтобы закончить оформление, паренька без сопровождения повели к операционисту. Там-то «заложник» и рассказал, что его привезли насильно, и с ним пришел вооруженный человек. Сотрудники банка тут же вызвали охрану, но, почуяв неладное, злоумышленники скрылись на машине.

— Полицейским удалось установить личности преступников и задержать их. Оказалось, что молодым людям помогала девушка, которая возила злоумышленников на своей иномарке. Сейчас преступники задержаны и возбуждено уголовное дело по статье — «похищение человека», — пояснил источник Ufa1.