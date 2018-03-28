В Рязанском районе задержали мужчину, укравшего планшет из букмекерской конторы

На улице Михайлова в Рязанском районе был задержан подозреваемый в похищении планшета. Преступление произошло в одной из букмекерских контор. Как сообщил источник в УВД по ЮВАО, подозреваемый ранее был судим.

— По предварительной версии, мужчина, находясь в помещении букмекерской конторы, воспользовался моментом, когда администратор отвернулся, забрал планшет и скрылся. Стоимость украденного составляет более 11 тысяч рублей, — уточнил источник.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. (мю)