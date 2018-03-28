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В Рязанском районе задержали мужчину, укравшего планшет из букмекерской конторы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Рязанском районе задержали мужчину, укравшего планшет из букмекерской конторы 

Управа Рязанского района 33 минуты назад
Фото: Управа Рязанского района
На улице Михайлова в Рязанском районе был задержан подозреваемый в похищении планшета. Преступление произошло в одной из букмекерских контор. Как сообщил источник в УВД по ЮВАО, подозреваемый ранее был судим.
— По предварительной версии, мужчина, находясь в помещении букмекерской конторы, воспользовался моментом, когда администратор отвернулся, забрал планшет и скрылся. Стоимость украденного составляет более 11 тысяч рублей, — уточнил источник.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. (мю)
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