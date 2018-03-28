Жители Тамбовской области изнасиловали сокольчанку и напали на полицейских

Несколько лет за решеткой проведут два жителя Тамбовской области . В Вологодской области отец и 17-летний сын изнасиловали женщину и напали на правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета , трагедия разыгралась в Усть-Кубинском районе в сентябре 2017 года. Тогда мужчина с сыном приехали на Вологодчину отдохнуть. В один из вечеров два нетрезвых мужчины увидели на улице 47-летнюю женщину, затолкали местную жительницу в машину, вывезли в безлюдное место и изнасиловали.

Похищение увидел пассажир проезжавшей машины, который позвонил в полицию. Правоохранители быстро вычислили местонахождение подозреваемых. Увидев полицейских, отец и сын бросились бежать, а когда их догнали, начали сопротивляться задержанию и устроили драку.