Жители Тамбовской области изнасиловали сокольчанку и напали на полицейских 

Несколько лет за решеткой проведут два жителя Тамбовской области. В Вологодской области отец и 17-летний сын изнасиловали женщину и напали на правоохранителей.
Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, трагедия разыгралась в Усть-Кубинском районе в сентябре 2017 года. Тогда мужчина с сыном приехали на Вологодчину отдохнуть. В один из вечеров два нетрезвых мужчины увидели на улице 47-летнюю женщину, затолкали местную жительницу в машину, вывезли в безлюдное место и изнасиловали.
Похищение увидел пассажир проезжавшей машины, который позвонил в полицию. Правоохранители быстро вычислили местонахождение подозреваемых. Увидев полицейских, отец и сын бросились бежать, а когда их догнали, начали сопротивляться задержанию и устроили драку.
В итоге насильников все же доставили в отдел полиции. В отношении них возбудили два уголовных дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти». По окончании расследования сокольский суд отправил старшего мужчину в тюрьму на 7 лет, а его несовершеннолетнего сына-подельника приговорил к 3,5 годам колонии общего режима.