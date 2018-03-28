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Ученик бывшего имама Кургана получил два года колонии за оправдание в соцсетях терроризма
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Ученик бывшего имама Кургана получил два года колонии за оправдание в соцсетях терроризма 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Один из учеников бывшего имама Соборной мечети Кургана получил два года колонии-поселения за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в социальных сетях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.
В январе 2018 года суд приговорил 20-летнего жителя Кургана, который также являлся учеником бывшего имама Соборной мечети города Али Якупова, к штрафу в размере 200 тыс. рублей за распространение видео— и аудиоматериалов, оправдывающих терроризм. Летом 2017 года за пропаганду в интернете терроризма суд обязал еще одного жителя Кургана, ученика Якупова, выплатить штраф также в размере 200 тыс. рублей
"Вердикт суда по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма» выслушал уже третий ученик бывшего имама Соборной мечети Кургана Ахмед Табуков. Приволжский военный суд приговорил 24-летнего жителя Кургана к двум годам лишения свободы в колонии-поселении", — говорится в сообщении.
Али Якупов ранее также привлекался к уголовной ответственности по статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, совершенном с использованием служебного положения», однако был оправдан.
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