Ученик бывшего имама Кургана получил два года колонии за оправдание в соцсетях терроризма

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Один из учеников бывшего имама Соборной мечети Кургана получил два года колонии-поселения за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в социальных сетях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.

В январе 2018 года суд приговорил 20-летнего жителя Кургана, который также являлся учеником бывшего имама Соборной мечети города Али Якупова, к штрафу в размере 200 тыс. рублей за распространение видео— и аудиоматериалов, оправдывающих терроризм. Летом 2017 года за пропаганду в интернете терроризма суд обязал еще одного жителя Кургана, ученика Якупова, выплатить штраф также в размере 200 тыс. рублей

"Вердикт суда по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма» выслушал уже третий ученик бывшего имама Соборной мечети Кургана Ахмед Табуков. Приволжский военный суд приговорил 24-летнего жителя Кургана к двум годам лишения свободы в колонии-поселении", — говорится в сообщении.