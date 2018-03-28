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В отношении украинского пранкера, издевавшегося над кемеровской трагедией, возбудили уголовное дело
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В отношении украинского пранкера, издевавшегося над кемеровской трагедией, возбудили уголовное дело 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в сообщении на сайте Следкома РФ.
«По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как «Евгений Вольнов». По данным следствия, указанное лицо публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Кувикова меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время пранкера объявят в розыск.
Ранее в Следственном комитете уже заявляли, что дадут оценку действиям Кувикова.
Украинский пранкер, известный под псевдонимом «Евгений Вольнов» в день трагедии в Кемерово запустил слух о более, чем 300 жертвах. Он звонил в морги и от имени служащего МЧС и заявлял, что нужно подготовить большое количество мест для приема погибших, чем шокировал местных служащих. Он также звонил в местные коммунальные службы, представлялся сотрудником АП РФ и требовал убрать цветы и игрушки, которые жители города несли к ТЦ «Зимняя Вишня».
В пожаре в Кемерово 25 марта погибло 64 человека, большинство из которых — дети. Власти Украины выразили соболезнование россиянам.
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