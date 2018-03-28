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Два насильника получили по сроку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Два насильника получили по сроку 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса news.nashbryansk.ru  Прокуратура Владимирской области сегодня отчиталась о вынесении приговоров сразу двум подсудимым, которые обвиняются в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.
В Ковровского городском суде рассматривалось дело 33-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики Д., который временно проживал в городе оружейников в поисках работы. Следствием и судом установлено, что в 2017 году подсудимый познакомился в социальной сети «Вконтакте» с несовершеннолетней девушкой. Одной перепиской мужчина и девушка не ограничились.
В сентябре 2017 года Д. на своем автомобиле вывез девушку за город, в лесок, и напоил ее шампанским. Да не простым, а с добавлением мощного снотворного — «Феназепама». Когда лекарство подействовало, полусонная несовершеннолетняя не смогла оказать насильнику никакого сопротивления.
Личность преступника была установлена в тот же день, он был заключен под стражу. Суд согласился с позицией прокурора и назначил Д. наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда преступник выплатит семье изнасилованной девушки 500 тысяч рублей.
А в Гороховецком районном суде приговор вынесен 39-летнему Т., который весной 2017 года совершил действия насильственного характера в отношении собственной 8-летней дочери. При этом все происходящее мужчина снимал на камеру своего сотового телефона. Но и это еще не все. В апреле 2017 года Т. в местном парке культуры совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней подруги своей дочери.
В ходе судебного разбирательства Т. признал полностью свою вину в совершении всех преступлений. И вновь суд согласился с позицией гособвинителя и назначил извращенцу суровый срок — 12,5 лет лишения свободы.
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