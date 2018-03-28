В Москве полиция пресекла незаконную банковскую деятельность с доходом 25 млн рублей

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Сотрудники полиции в Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере 25 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что задержаны четверо подозреваемых.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности", — сказала Волк.

По ее словам, задержанные, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денег.

"Доход от противоправной деятельности превысил 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ", — рассказала Волк.

Трое подозреваемые заключены под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде. Задержанным предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.