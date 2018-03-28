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Волгоградец пошутил над полицейскими, выдумав ограбление
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волгоградец пошутил над полицейскими, выдумав ограбление 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
21-летний житель Дзержинского района Волгограда понесет уголовную ответственность за то, что обманул полицейских, выдумав ограбление.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, молодой человек обратился в полицию с ложным заявлением об ограблении еще в конце января 2018 года. Он рассказал правоохранителям, что якобы днем около остановки «Аллея Героев» к нему подбежал мужчина и вырвал рюкзак из рук. По словам «ограбленного», в последнем лежали паспорт и водительское удостоверение. В ходе следствия полицейские выяснили, что молодой человек все выдумал — он путался в показаниях, а потом и вовсе признался, что никакого ограбления на самом деле не было. Он пояснил, что хотел пошутить и предъявил в доказательство своих сов «похищенные» документы. За ложный донос стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас молодой человек находится под подписке о невыезде, ему грозит до двух лет колонии.
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