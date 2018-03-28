В Орле ищут полицейских, потерявших уголовное дело 

В Орле продолжается расследование в отношении полицейских, потерявших уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СКР по Орловской области.
По версии следствия, с 2008 по 2010 годы некие полицейские, личность которых ещё не установили, утратили материалы уголовного дела, возбужденного по факту незаконного использования товарного знака ОАО «Ливгидромаш». Под этим товарным знаком в 2004 году неизвестный производитель продавал насосное оборудование.
СК возбудил уголовное дело по статье: «Превышение должностных полномочий». Ход расследования находится под контролем.