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В Орле ищут полицейских, потерявших уголовное дело
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Орле ищут полицейских, потерявших уголовное дело 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
В Орле продолжается расследование в отношении полицейских, потерявших уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СКР по Орловской области.
По версии следствия, с 2008 по 2010 годы некие полицейские, личность которых ещё не установили, утратили материалы уголовного дела, возбужденного по факту незаконного использования товарного знака ОАО «Ливгидромаш». Под этим товарным знаком в 2004 году неизвестный производитель продавал насосное оборудование.
СК возбудил уголовное дело по статье: «Превышение должностных полномочий». Ход расследования находится под контролем.
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