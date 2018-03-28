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Убил подругу и покончил с собой: в Ноябрьске завершилось расследование
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Убил подругу и покончил с собой: в Ноябрьске завершилось расследование 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Как сообщил криминалист следственного отдела Ноябрьска Владимир Чупахин, причиной убийства 29-летней жительницы нефтяной столицы стала пьяная ссора с возлюбленным. Мужчина, убив сожительницу, свел счеты с жизнью.
Детали происшествия, случившегося в бытовке на промзоне, никому неизвестны. Сослуживцы погибшего мужчины обратились в органы внутренних дел 10 января: их коллегу давно никто не видел. Прибывшие на место следователи, в закрытом изнутри вагончике обнаружили два полуразложившихся трупа: тело женщины со следами колото-резаных ранений, а рядом повешенного мужчину.
Знакомые погибших сообщили, что пара злоупотребляла спиртными напитками и часто ссорилась. Один из скандалов завершился трагически. Ранее судимый за причинение смерти по неосторожности мужчина убил свою подругу, а после покончил с собой.
Уголовное дело в отношении убийцы завершено по причине его смерти.
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