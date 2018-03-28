Убил подругу и покончил с собой: в Ноябрьске завершилось расследование

Как сообщил криминалист следственного отдела Ноябрьска Владимир Чупахин, причиной убийства 29-летней жительницы нефтяной столицы стала пьяная ссора с возлюбленным. Мужчина, убив сожительницу, свел счеты с жизнью.

Детали происшествия, случившегося в бытовке на промзоне, никому неизвестны. Сослуживцы погибшего мужчины обратились в органы внутренних дел 10 января: их коллегу давно никто не видел. Прибывшие на место следователи, в закрытом изнутри вагончике обнаружили два полуразложившихся трупа: тело женщины со следами колото-резаных ранений, а рядом повешенного мужчину.

Знакомые погибших сообщили, что пара злоупотребляла спиртными напитками и часто ссорилась. Один из скандалов завершился трагически. Ранее судимый за причинение смерти по неосторожности мужчина убил свою подругу, а после покончил с собой.

Уголовное дело в отношении убийцы завершено по причине его смерти.