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Уголовное дело за детское порно возбудили против токаря из Волгоградской области
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Уголовное дело за детское порно возбудили против токаря из Волгоградской области 

360tv.ru 1 час назад
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В городе Камышин 28‐летний мужчина, работавший токарем, был задержан за то, что хранил и продавал порнографические фото и видеозаписи с участием несовершеннолетних. Следователи завели уголовное дело на правонарушителя. Об этом сообщили Novostivolgograda.ru  По версии следствия, злоумышленник купил у неизвестных лиц фотографии и видеозаписи порнографического содержания, на которых были изображены дети, не достигшие 14 лет. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталии Куницкой, позже, в октябре 2017 года, подозреваемый продал эти материалы, используя соцсети и электронную почту.
Сотрудники Управления «К» МВД России выступили в качестве покупателей и вычислили отправителя запрещенных материалов.
Сам задержанный признался в содеянном. На мужчину заведено уголовное дело по статье 242 Уголовного Кодекса РФ. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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