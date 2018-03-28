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Токаря-извращенца из Камышина судят за продажу детского порно
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Токаря-извращенца из Камышина судят за продажу детского порно 

ria34.ru 1 час назад
Фото: Все для Вас
В городе Камышин Волгоградской области будут судить 28-летнего токаря, который подозревается в распространении детской порнографии.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального СКР, извращенец сначала приобрел фото и видеозаписи порнографического содержания с изображением детей, потом решил подзаработать.
— Обвиняемый продал записи с несовершеннолетними через электронную почту и соцсети. В качестве покупателей выступили сотрудники Управления «К» МВД России и их коллегами регионального Главка полиции, — пояснили в СУ СК РФ по Волгоградской области. — Они же его и задержали.
В отношении камышанина было возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта и распространение Утверждено обвинительное заключение, дело для рассмотрения передано в суд, в ближайшее время будет вынесен приговор.
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