Сын заступился за отца и зарезал мать

фото pixabay.comСын заступился за отца и зарезал матьСын зарезал отца за оскорбление матери в Арзамасе . Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

В ходе следствия было установлено, что 27 марта в квартире одного из домов по улице Ленина в Арзамасе, 51-летний мужчина поссорился с женой. Сын решил заступиться за мать и пырнул отца ножом в шею. От полученных ранений, мужчина скончался на месте. Сын потерпевшего, 27-летний мужчина, был задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.