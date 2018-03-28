Ещё
Сын заступился за отца и зарезал мать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сын заступился за отца и зарезал мать 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comСын заступился за отца и зарезал матьСын зарезал отца за оскорбление матери в Арзамасе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
В ходе следствия было установлено, что 27 марта в квартире одного из домов по улице Ленина в Арзамасе, 51-летний мужчина поссорился с женой. Сын решил заступиться за мать и пырнул отца ножом в шею. От полученных ранений, мужчина скончался на месте. Сын потерпевшего, 27-летний мужчина, был задержан и заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Нижегородская правда: последние новости
Задержан следователь, скрывший доказательство гибели человека Нижегородка влезла в окно поликлиники и украла монитор Нижегородец изнасиловал подругу в машине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово472
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев122
Умер Виктор Калашников29
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1097
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение