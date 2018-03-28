Против экс-главы Марий Эл Маркелова возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями 

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело — по факту злоупотребления должностными полномочиями — в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого в получении взятки и незаконном хранении патронов.
Об этом в среду сообщил представитель следствия на заседании Мосгорсуда, где решается вопрос о продлении ареста имущества бывшего чиновника, передает корреспондент ТАСС.
"В отношении Маркелова вынесено постановление о возбуждении уголовного дела от 26 марта 2018 года по части 2 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления")", — сказал следователь.
Речь идет о неправомерном зачислении 6 млн рублей заработной платы сотрудникам администрации республики.