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Экс-главе Марий Эл вменили третье уголовное дело
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Экс-главе Марий Эл вменили третье уголовное дело 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Оно третье по счету и заведено по факту злоупотребления должностными полномочиями, передает ТАСС.
Речь идет о неправомерном начислении 6 млн рублей заработной платы сотрудникам администрации республики. Маркелов уже проходит как обвиняемый в получении взятки и незаконном хранении патронов. По версии следствия, бывший глава региона необоснованно дал указание трудоустроить в администрацию для обеспечения личной охраны доверенных лиц из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, которым за четыре года выплачена заработная плата на сумму примерно 6 млн рублей.
Ранее Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в получении взятки. По данным следствия, Маркелов через свою соучастницу Наталию Кожанову получил от владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша (заочно арестован и объявлен в международный розыск) в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Фигуранты дела отвергают все обвинения. По заявлению Маркелова, рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО «Тепличное» Кривашом. Кожанова и Маркелов арестованы на срок до 13 апреля. Срок предварительного следствия по делу продлен до 3 октября 2018 года.
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