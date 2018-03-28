В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который изнасиловал женщину

Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Гражданка Узбекистана обратилась за помощью в полицию и рассказала, что в понедельник, 26 марта, на улице Бухарестской на нее напал неизвестный. Мужчина несколько раз ударил пострадавшую. Угрожая ножом, он изнасиловал женщину. После злоумышленник забрал у нее телефон, украшения и пять тысяч рублей.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина, который находится в федеральном розыска на своей родине — в Узбекистане.