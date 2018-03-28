Ещё
В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который изнасиловал женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Санкт-Петербурге задержали мигранта, который изнасиловал женщину 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Гражданка Узбекистана обратилась за помощью в полицию и рассказала, что в понедельник, 26 марта, на улице Бухарестской на нее напал неизвестный. Мужчина несколько раз ударил пострадавшую. Угрожая ножом, он изнасиловал женщину. После злоумышленник забрал у нее телефон, украшения и пять тысяч рублей.
На следующий день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина, который находится в федеральном розыска на своей родине — в Узбекистане.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Санкт-Петербурге обнаружили тело начальника КПП «Северной верфи» За вечер в Петербурге мужчина ограбил три цветочных магазина Арест анархисту Филинкову продлен до лета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово470
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев115
Умер Виктор Калашников29
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово140
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1097
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение