В Чувашии осуждены угонщики, которых сотрудник ГИБДД задержал, рискуя собой 

В ноябре прошлого года в полицию обратился 50-летний владелец автомобиля ВАЗ-21099 из Канаша, который не обнаружил свою машину на привычном месте. Был объявлен план «Перехват». Предполагаемых угонщиков удалось задержать в результате слаженных и грамотных действий сотрудников уголовного розыска и госавтоинспекции. На похищенной легковушке подозреваемые были замечены в деревне Ухманы, но не подчинились требованиям полицейских остановиться. Рискуя собой, начальник отделения ГИБДД ОМВД России по городу Канаш майор полиции Александр Яковлев задержал угнанный автомобиль, бросившись на капот. Позже была установлена причастность задержанных еще к одному факту неправомерного завладения транспортным средством и краже. Автомобиль ВАЗ-21074 с механическими повреждениями уже был обнаружен стражами порядка в селе Шихазаны названного района. Выяснилось, что злоумышленники попали на нем в дорожно-транспортное происшествие, после чего похитили из салона автомагнитолу и скрылись. Один из задержанных 17-22 лет ранее был судим за аналогичное преступление.
Канашский районный суд признал местных жителей виновными в угонах и краже и приговорил 22-летнего сельчанина к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, а его 17-летнего сообщника — к условному наказанию Приговор еще не вступил в законную силу.