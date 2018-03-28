В Чувашии осуждены угонщики, которых сотрудник ГИБДД задержал, рискуя собой 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции раскрыли кражу автомобиля и иного имущества стоимостью свыше 900 тысяч рублей

В Иркутске сотрудница ГУ МВД России по Иркутской области и ее муж задержали подозреваемую в уличном грабеже