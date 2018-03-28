Сотрудники полиции пресекли незаконную вырубку леса в Иркутской области

Проводится расследование, сообщило ИА FlashSiberia.

Сотрудниками УЭБиПК Главного управления МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной рубке леса

Был арестован

51-летний

организатор и 20 его сообщников, которые нанесли ущерб Гослесфонду на сумму более 10 миллионов рублей. Сотрудники полиции изъяли лесодобывающую технику, два погрузчика, 10 лесовозов, тракторы, дорогостоящие внедорожники, легковые автомобили и пять миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».