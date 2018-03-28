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Сотрудники полиции пресекли незаконную вырубку леса в Иркутской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сотрудники полиции пресекли незаконную вырубку леса в Иркутской области 

360tv.ru 1 час назад
Проводится расследование, сообщило ИА FlashSiberia.
Сотрудниками УЭБиПК Главного управления МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной рубке леса
— официальный представитель МВД России Ирина Волк
Был арестован
51-летний
организатор и 20 его сообщников, которые нанесли ущерб Гослесфонду на сумму более 10 миллионов рублей. Сотрудники полиции изъяли лесодобывающую технику, два погрузчика, 10 лесовозов, тракторы, дорогостоящие внедорожники, легковые автомобили и пять миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
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