Ещё
Волгоградцы идут под суд за уклонение от налогов и причинение ущерба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Волгоградцы идут под суд за уклонение от налогов и причинение ущерба 

АиФ Волгоград 37 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Муж и жена предстанут перед судом в Волгоградской области за неуплату налогов и причинение ущерба на общую сумму в 25 миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной прокуратуре, 42-летний мужчина являлся главой сельскохозяйственного предприятия, а его 38-летняя супруга — главным бухгалтером. В 2013 году для получения двух кредитов в размере 18,5 миллиона рублей они изготовили фиктивные договоры поручительства от имени одной из приятельниц. Банк спустя время взыскал с последней семь миллионов рублей за то, что супруги не стали гасить задолженность.
Кроме того, в 2016 году супруги включили в декларации заведомо ложные сведения о закупке продукции у шести фирм, которые на самом деле предпринимательской деятельностью не занимались. За счет этого им удалось уклониться от уплаты 18,7 миллиона рублей налогов.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде задержали главного инспектора по труду из-за взятки Под Волгоградом мужчина идет под суд за смерть матери по неосторожности В Волгограде детского врача задержали за сбыт сильнодействующих наркотиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово302
Названо окончательное число погибших в Кемерово437
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово126
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1061
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение