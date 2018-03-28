Волгоградцы идут под суд за уклонение от налогов и причинение ущерба

Муж и жена предстанут перед судом в Волгоградской области за неуплату налогов и причинение ущерба на общую сумму в 25 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональной прокуратуре, 42-летний мужчина являлся главой сельскохозяйственного предприятия, а его 38-летняя супруга — главным бухгалтером. В 2013 году для получения двух кредитов в размере 18,5 миллиона рублей они изготовили фиктивные договоры поручительства от имени одной из приятельниц. Банк спустя время взыскал с последней семь миллионов рублей за то, что супруги не стали гасить задолженность.

Кроме того, в 2016 году супруги включили в декларации заведомо ложные сведения о закупке продукции у шести фирм, которые на самом деле предпринимательской деятельностью не занимались. За счет этого им удалось уклониться от уплаты 18,7 миллиона рублей налогов.