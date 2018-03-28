В Белгороде женщина украла у страховой компании два миллиона рублей 

Белгородка присвоила два млн рублей, которые принадлежали страховой компании, сообщила пресс-служба регионального МВД.
В 2016 году 45-летняя сотрудница страховой компании, пока ее начальник находился в отпуске, временно исполняла обязанности руководителя дирекции продаж.
Вместо того, чтобы сдавать поступавшие от клиентов деньги в кассу компании, она оставляла их себе. За месяц женщине удалось завладеть двумя миллионами рублей.
Следователи возбудили в отношении бывшей сотрудницы уголовное дело по статье: «Присвоение или растрата». Ей грози до 10 лет лишения свободы.