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В Белгороде женщина украла у страховой компании два миллиона рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Белгороде женщина украла у страховой компании два миллиона рублей 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Белгородка присвоила два млн рублей, которые принадлежали страховой компании, сообщила пресс-служба регионального МВД.
В 2016 году 45-летняя сотрудница страховой компании, пока ее начальник находился в отпуске, временно исполняла обязанности руководителя дирекции продаж.
Вместо того, чтобы сдавать поступавшие от клиентов деньги в кассу компании, она оставляла их себе. За месяц женщине удалось завладеть двумя миллионами рублей.
Следователи возбудили в отношении бывшей сотрудницы уголовное дело по статье: «Присвоение или растрата». Ей грози до 10 лет лишения свободы.
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