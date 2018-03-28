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В Красноярске полицейские задержали подозреваемого открыто похитившего миллион рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Красноярске полицейские задержали подозреваемого открыто похитившего миллион рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Оперативники уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» задержали мужчину, открыто похитившего крупную сумму денег.
В дежурную часть отдела полиции № 6 поступило сообщение о хищении денежных средств во дворе жилого дома в г. Красноярске. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, красноярец договорился через посредника о приобретении лома ювелирных изделий на сумму 1 миллион рублей у ранее незнакомого гражданина. Продавец назначил встречу в одном из дворов Свердловского района. Прежде чем передать золото, мужчина попросил показать деньги, после чего выхватил их из рук покупателя и скрылся.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность и возможное местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель Северо-Енисейска. При силовой поддержке ОМОН УФСВНГ России по краю злоумышленник был задержан у себя дома. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции было обнаружено около половины похищенного, часть украденных денег он успел потратить на личные нужды.
В настоящее время следователями городской полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом. Ведется расследование.
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