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В Москве рабочий избил хозяина квартиры и украл шлифовальную машинку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве рабочий избил хозяина квартиры и украл шлифовальную машинку 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В центре Москвы рабочий избил хозяина квартиры, после чего отобрал у него деньги и шлифовальную машинку, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, в полицию обратился мужчина 1985 года рождения с сообщением о разбойном нападении в своей квартире на Скорняжном переулке, 7-1.
«Малознакомый мужчина, осуществлявший ремонт в квартире, нанес пострадавшему побои, открыто похитил 35 тысяч рублей и шлифовальную машинку, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 38,8 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.
Потерпевший получил перелом носа и ушиб поясницы, он обратился за помощью в больницу. Подозреваемый был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по факту разбоя.
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