В Москве рабочий избил хозяина квартиры и украл шлифовальную машинку

По его словам, в полицию обратился мужчина 1985 года рождения с сообщением о разбойном нападении в своей квартире на Скорняжном переулке, 7-1.

«Малознакомый мужчина, осуществлявший ремонт в квартире, нанес пострадавшему побои, открыто похитил 35 тысяч рублей и шлифовальную машинку, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 38,8 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.

Потерпевший получил перелом носа и ушиб поясницы, он обратился за помощью в больницу. Подозреваемый был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по факту разбоя.