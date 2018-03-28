На видео попало, как воронежские полицейские сожгли наркотиков на сумму свыше 50 млн рублей

Стражи порядка уничтожили вещества, изъятые как вещдоки по уголовным делам. Воронежские полицейские уничтожили 186 килограммов наркотиков, которые были изъяты из незаконного оборота. Видеокадры с сожжением запрещённых веществ, стоимость которых оценивается почти в 50 миллионов рублей, появились в сети.

По словам правоохранителей, на специализированный полигон отправились 163 килограмма наркотиков растительного происхождения и около 23 килограммов синтетических веществ. Они были вещдоками к уголовным делам, по которым суды различных инстанций уже вынесли 544 приговора.