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На видео попало, как воронежские полицейские сожгли наркотиков на сумму свыше 50 млн рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На видео попало, как воронежские полицейские сожгли наркотиков на сумму свыше 50 млн рублей 

Вести Воронеж 33 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Стражи порядка уничтожили вещества, изъятые как вещдоки по уголовным делам. Воронежские полицейские уничтожили 186 килограммов наркотиков, которые были изъяты из незаконного оборота. Видеокадры с сожжением запрещённых веществ, стоимость которых оценивается почти в 50 миллионов рублей, появились в сети.
По словам правоохранителей, на специализированный полигон отправились 163 килограмма наркотиков растительного происхождения и около 23 килограммов синтетических веществ. Они были вещдоками к уголовным делам, по которым суды различных инстанций уже вынесли 544 приговора.
Также стражи порядка предали огню мобильные телефоны, ноутбуки и прочую технику, которая раньше использовалась преступниками. Фото и видео: пресс-служба управления МВД по Воронежской области
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