Подросток под Ярославлем убил прохожего и спрятал тело в снег 

Учащийся одного из колледжей города Ярославля задержан по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Инцидент произошел вечером 25 марта в поселке Бурмакино Некрасовского района. По данным следствия, 17-летний подросток встретил на улице 44-летнего местного жителя. В ходе внезапно возникшей ссоры парень до смерти избил мужчину и спрятал тело погибшего на территории заброшенного приусадебного участка.
Преступление было раскрыто сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Некрасовскому району. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
По информации портала «76.ru», погибший жил один.