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СК возбудил дело против украинского пранкера
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК возбудил дело против украинского пранкера 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет возбудил дело против украинского пранкера, который распространял заведомо ложную информацию о числе погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как «Евгений Вольнов», — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, Кувиков распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, «вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».
Отмечается, что в ближайшее время он будет объявлен в розыск.
Ранее в ОП попросили Роскомнадзор закрыть группу украинского пранкера.
На Youtube-канале пранкера появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.
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