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В Иркутске сотрудница ГУ МВД России по Иркутской области и ее муж задержали подозреваемую в уличном грабеже
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В Иркутске сотрудница ГУ МВД России по Иркутской области и ее муж задержали подозреваемую в уличном грабеже 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Благодаря грамотным действиям сотрудницы ГУ МВД России по Иркутской области и ее супруга, пенсионера МВД, полицейские в кратчайшие сроки задержали 23-летнюю девушку по подозрению в совершении грабежа в отношении пожилой женщины.
Преступление было совершено днем 24 марта. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими было установлено, что неизвестная в подъезде жилого дома по улице Маршала Конева открыто похитила сумку у 87-летней пенсионерки.
Случайными очевидцами данного происшествия стали Екатерина и Иван Лункины. По словам Екатерины, выходя из подъезда она услышала крики пожилой женщины о помощи и увидела удаляющуюся быстрым шагом девушку. На требования остановиться неизвестная попыталась скрыться в соседних дворах. Супруги незамедлительно бросились в погоню за злоумышленницей, задержали ее и удерживали до прибытия сотрудников полиции. Параллельно пришлось искать уже саму потерпевшую бабушку, которая за это время ушла. Екатерина с мужем обошли подъезды и нашли родственников пострадавшей. Также прибывшим полицейским удалось найти похищенную сумку, выброшенную злоумышленницей во время бегства.
Подозреваемая созналась в содеянном, известно, что 23-летняя иркутянка нигде не работает, и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в отношении своего мужа. Похищенное имущество передано собственнице, которая искренне поблагодарила сотрудников полиции за оперативное раскрытие преступления.
По данному факту органами дознания отдела полиции № 3 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция даной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Отметим, что старший инспектор Информационного центра ГУ МВД России по Иркутской области капитан внутренней службы Екатерина Лункина в органах внутренних дел с 1998 года, а ее муж Иван, пенсионер МВД, без малого отслужил в органах внутренних дел около 10 лет.
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