В Приозерском районе задержали мужчину, пытавшегося ограбить частный дом

В Сосново Приозерского района Ленинградской области вневедомственная охрана задержала ранее судимого мужчину, который проник в частный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Наряд вневедомственной охраны по Приозерскому району Ленобласти в понедельник 26 марта задержал 27-летнего мужчину, который проник в частный дом в поселке Сосново.

Наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в частном доме на Брусничной улице в поселке Сосново сработала сигнализация. Незамедлительно прибыв к объекту, наряд обнаружил на снегу следы, которые вели от забора к дому. Под одним из окон дома стоял стул, при этом стекло было разбито, а на подоконнике были видны следы обуви. В этот момент злоумышленник выпрыгнул из окна с другой стороны дома и попытался скрыться, но был задержан на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 (нарушение неприкосновенности жилища) УК РФ.

Проводится проверка причастности задержанного к кражам из частных домов на территории Ленинградской области.