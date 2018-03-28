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В Приозерском районе задержали мужчину, пытавшегося ограбить частный дом
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В Приозерском районе задержали мужчину, пытавшегося ограбить частный дом 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Сосново Приозерского района Ленинградской области вневедомственная охрана задержала ранее судимого мужчину, который проник в частный дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Наряд вневедомственной охраны по Приозерскому району Ленобласти в понедельник 26 марта задержал 27-летнего мужчину, который проник в частный дом в поселке Сосново.
Наряд вневедомственной охраны получил информацию о том, что в частном доме на Брусничной улице в поселке Сосново сработала сигнализация. Незамедлительно прибыв к объекту, наряд обнаружил на снегу следы, которые вели от забора к дому. Под одним из окон дома стоял стул, при этом стекло было разбито, а на подоконнике были видны следы обуви. В этот момент злоумышленник выпрыгнул из окна с другой стороны дома и попытался скрыться, но был задержан на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 (нарушение неприкосновенности жилища) УК РФ.
Проводится проверка причастности задержанного к кражам из частных домов на территории Ленинградской области.
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