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В Рузе обнаружили тело убитого мужчины
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Рузе обнаружили тело убитого мужчины 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Тело было обнаружено неподалёку от садоводческого товарищества «Дубрава» в Рузском городском округе. Открытая рана на шее мужчины и следы сильного термического воздействия свидетельствуют насильственно смерти. По данному факту следственным отделом по г. Руза ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Из-за того, что мужчина сильно обгорел, установить его личность невозможно. Назначена судебно-медицинской экспертиза.
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