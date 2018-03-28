Замдиректора фонда капремонта Удмуртии арестовали по обвинению в растрате

ИЖЕВСК , 28 марта. / ТАСС /. Замдиректора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике » арестован по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом в среду сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

"Суд ходатайство удовлетворил и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 мая 2018 года включительно", — говорится в сообщении.