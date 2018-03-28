Замдиректора фонда капремонта Удмуртии арестовали по обвинению в растрате 

ИЖЕВСК, 28 марта. /ТАСС/. Замдиректора «Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» арестован по обвинению в растрате в особо крупном размере. Об этом в среду сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
"Суд ходатайство удовлетворил и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 мая 2018 года включительно", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения было рассмотрено 22 марта Первомайским районным судом Ижевска. Заместитель директора некоммерческой унитарной организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике» Алексей Горбунов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере"). В случае, если его вину докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.