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Можгинский подросток за час ограбил шестерых прохожих
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Можгинский подросток за час ограбил шестерых прохожих 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Подросток в Удмуртии за час напал на шестерых прохожих. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике, 15-летнего ученика восьмого класса одной из школ Можги признали виновным в грабежах и разбое.
«Осужденный на улице в центре Можги в течение часа напал на шестерых незнакомых потерпевших в возрасте от 14 до 17 лет. Злоумышленник нанес подросткам побои, в том числе одного несколько раз пнул ногами, причинив легкий вред здоровью, другому разбил очки», — отмечают следователи.
Злоумышленник требовал у тех, на кого нападал, деньги, а получив их, скрывался. Однако стражам порядка удалось найти и задержать восьмиклассника.
Суд приговорил его к условному лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
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