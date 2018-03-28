Можгинский подросток за час ограбил шестерых прохожих

Ижевск. Удмуртия . Подросток в Удмуртии за час напал на шестерых прохожих. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике, 15-летнего ученика восьмого класса одной из школ Можги признали виновным в грабежах и разбое.

«Осужденный на улице в центре Можги в течение часа напал на шестерых незнакомых потерпевших в возрасте от 14 до 17 лет. Злоумышленник нанес подросткам побои, в том числе одного несколько раз пнул ногами, причинив легкий вред здоровью, другому разбил очки», — отмечают следователи.

Злоумышленник требовал у тех, на кого нападал, деньги, а получив их, скрывался. Однако стражам порядка удалось найти и задержать восьмиклассника.

Суд приговорил его к условному лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев.