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В Кирово-Чепецке 19-летний молодой человек вместе с 14-летним подростком попытались ограбить пенсионерку
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В Кирово-Чепецке 19-летний молодой человек вместе с 14-летним подростком попытались ограбить пенсионерку 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, «а, в, г» ч.2 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья), а также по ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).
В производстве сотрудников УМВД России по Кировской области находилось уголовное дело в отношении 19-летнего подозреваемого по факту краж. В ходе расследования установлено, что в январе текущего года молодой человек также совершил грабеж.
По версии следствия, 10 января текущего года 19-летний молодой человек предложил 14-летнему приятелю, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершить открытое хищение имущества — грабеж, из квартиры знакомой им престарелой женщины. Несовершеннолетний молодой человек согласился, договорившись поделить поровну похищенную денежную сумму.
«В указанный день молодые люди проникли в жилище потерпевшей путем выставления стекла в оконной раме веранды, после чего уже в квартире с применением насилия не опасного для жизни и здоровья потребовали от женщины передать им все имеющиеся у нее денежные средства. Всего у потерпевшей находилось 14 тысяч рублей, которые намеревались похитить молодые люди, однако не смогли довести преступление до конца, поскольку на крики женщины откликнулись соседи и спугнули подозреваемых», — сообщили в СУ СК по Кировской области.
Кроме того, в момент высказывания требований на передачу денежных средств, несовершеннолетний подозреваемый сходил на кухню женщины и успел взять с собой печенье и конфеты потерпевшей.
Следователем следственного отдела по городу Кирово-Чепецку СУ СКР по Кировской области изучены материалы дела, после чего возбуждено уголовное дело по факту грабежа и вовлечения несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления.
В настоящее время осуществляется допрос подозреваемых, а также проводятся другие следственные действия с целью всестороннего исследования обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
Фото — СУ СК по Кировской области
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