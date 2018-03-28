Ещё
Женщина зарезала своего брата во время пьяной ссоры на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Женщина зарезала своего брата во время пьяной ссоры на севере Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Женщину, подозреваемую в убийстве брата во время ссоры, задержали на севере Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, 27 марта в квартире одного из жилых домов по Карельскому бульвару женщина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанесла своему 37-летнему брату смертельный удар ножом в грудь.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.
Она добавила, что следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
РИАМО: последние новости
В Москве рабочий избил хозяина квартиры и украл шлифовальную машинку После трагедии в Кемерове в подмосковных ТЦ проверят работу противопожарных систем Мужчину, забившего до смерти свою сожительницу, задержали в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово472
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев122
Умер Виктор Калашников29
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1097
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение