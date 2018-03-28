Женщина зарезала своего брата во время пьяной ссоры на севере Москвы

По версии следствия, 27 марта в квартире одного из жилых домов по Карельскому бульвару женщина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанесла своему 37-летнему брату смертельный удар ножом в грудь.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.