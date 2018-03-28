Женщина зарезала своего брата во время пьяной ссоры на севере Москвы 

Женщину, подозреваемую в убийстве брата во время ссоры, задержали на севере Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, 27 марта в квартире одного из жилых домов по Карельскому бульвару женщина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанесла своему 37-летнему брату смертельный удар ножом в грудь.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.
Она добавила, что следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.