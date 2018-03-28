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Следственная группа из Москвы будет работать в Кемерове до полного завершения расследования
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Следственная группа из Москвы будет работать в Кемерове до полного завершения расследования 

Авторадио 42 минуты назад
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в субботу на месте проинспектирует расследование пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Он также встретится с родственниками погибших и пострадавших в ходе трагедии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. Сегодня с родственниками погибших и пострадавшими встретились следователи центрального аппарата СКР. Они приняли заявления и дали ответы на все поступившие вопросы. Расследование дела находится на личном контроле Бастрыкина. Следователи каждые сутки докладывают ему о предварительных результатах. Следственная группа из Москвы будет работать в Кемерове до полного завершения расследования.
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