ФСБ раскрыла подробности предотвращенного в Тюмени теракта 

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе УФСБ по Тюменской области, по делу осуждены трое жителей региона Алим Мурзаев, Данис Аминов и Игорь Новосёлов. Их действия были пресечены на завершающей стадии подготовки террористического акта, который они планировали провести в одном из ТРЦ Тюмени.
«28 сентября 2017 года приговором выездной коллегии Приволжского окружного военного суда А. Мурзаев, Д. Аминов и И. Новоселов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205, частью 2 статьи 205.5 и частью 2 статьи 228 УК РФ и приговорены соответственно к 12, 10 и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Свою вину осужденные не признали», — отмечают в ведомстве.
Осужденные подали апелляцию в Верховный суд РФ, который оставил наказание без изменений.
Согласно материалам дела, Мурзаев, Аминов и Новоселов являлись сторонниками международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенной в России). Готовясь к террористическому акту, они осуществили незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. Новоселов был задержан 31 августа 2016 года с приготовленными для теракта средствами поражения. В дальнейшем сотрудниками правоохранительных органов были задержана Аминов и Мурзаев.
Как ранее писал «ФедералПресс», о предотвращенном теракте стало известно на заседании Тюменской областной думы 15 марта.