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В Подмосковье задержана подозреваемая в присвоении более 250 тысяч рублей
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В Подмосковье задержана подозреваемая в присвоении более 250 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 42 минуты назад
В Дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило заявление от представителя страховой компании о том, что в ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача более 250 тысяч рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по подозрению в совершении противоправного деяния установлена 46-летняя местная жительница, работающая в должности страхового агента.
Установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства, принадлежащие организации, и потратила их на собственные нужды.
В отношении подозреваемой Следственным управлением УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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