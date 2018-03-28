В Подмосковье задержана подозреваемая в присвоении более 250 тысяч рублей

В Дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило заявление от представителя страховой компании о том, что в ходе проведенной инвентаризации выявлена недостача более 250 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по подозрению в совершении противоправного деяния установлена 46-летняя местная жительница, работающая в должности страхового агента.

Установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства, принадлежащие организации, и потратила их на собственные нужды.

В отношении подозреваемой Следственным управлением УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.